Berichtten we afgelopen week nog dat De Asielinstroom met 700 per week al het hele jaar NIET NAAR BENEDEN GAAT, ondanks al het keiharde werk van Bente Becker, Ruben Brekelmans en hoe al die bikkelharde houwdegens bij de VVD ook mogen heten, die Mark "de instroom moet naar beneden" Rutte onverschrokken en daadkrachtig bijstaan in de strijd tegen mensensmokkelaars (IND en de beruchte Albanees Erion van der Hoxhaburg) om een MAATSCHAPPIJ ONTWRICHTENDE ASIELCRISIS af te wenden... komt de NOS (staatsomroep) nu vandaag eventjes zomaar met 5000 extra starters op de wasmachine- en woningmarkt. Zeg maar ongeveer heel Terschelling!

De 5000 derdelanders zijn mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden (werk- of studievisum), voor ze op de vlucht sloegen voor het oorlogsgeweld. Voor de zomer kwamen ze in Nederland terecht. De groep kreeg in november te horen dat er een einde komt aan hun bescherming. De derdelanders moeten daardoor waarschijnlijk de opvang verlaten.

En dan nu de oplossing: de vrouwen en kinderen uit Derdelandië kunnen blijven. De "men of fighting age" gaan linea directa naar een loopgraaf nabij Bakhmut. Earn this... earn it.

