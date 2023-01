Ons grootste exportproduct was natuurlijk al KENNIS over onze nog grotere landbouw-export nu het nog mag, maar 2023 wordt dus het jaar waarin Nederland het de wereld definitief wel even uitlegt allemaal. We lezen namelijk steeds meer boeken. "Nederlanders kochten in 2022 iets meer boeken dan in het jaar daarvoor. Uit cijfers van de Stichting CPNB blijkt dat er vorig jaar 43,2 miljoen boeken zijn verkocht, uiteenlopend van papieren boeken tot e-boeken. De totale boekenmarkt had in 2022 daarmee een waarde van zo'n 664 miljoen euro."

En het lijkt het erop dat het West-Duitse dialect genaamd Nederlands zijn plek steeds beter leert te kennen. Die groei is namelijk volledig toe te schrijven aan Engelstalige boeken. "De markt voor het Nederlandstalige boek is daarentegen gekrompen; vorig jaar nam de verkoop van Nederlandstalige boeken met 3 procent af. Bij Nederlandstalige fictie was die afname zelfs 10 procent. De markt voor het Nederlandstalige boek is daarentegen gekrompen; vorig jaar nam de verkoop van Nederlandstalige boeken met 3 procent af. Bij Nederlandstalige fictie was die afname zelfs 10 procent. Dat er toch meer boeken werden verkocht, kwam dus volledig op het conto van anderstalige boeken. Een op de vijf verkochte boeken was anderstalig, waarvan de overgrote meerderheid Engelstalig was."

Goede zaak. Engels is de rechtmatige voertaal van Noord-West Europa behalve Frankrijk omdat dat geen land is, Zuid-Europa is vrijgesteld omdat ze er uiteindelijk ook niks aan kunnen doen en de Baltische staten krijgen uitstel omdat niemand weet waar ze liggen.