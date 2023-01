Smullen. Villamedia heeft nog meer macrobiotische juice geperst uit de heerlijke soap rond Quest-hoofdreracteur Lyn Kuyper, die er voor een hoofdredacteur van een wetenschapstijdschrift nogal bijzondere opvattingen over de wetenschap op na houdt. Het is allemaal nog een tikkeltje bijzonderder dan we al lazen in de Volkskrant en bij de NVJ weten ze tenminste wel hoe bronvermelding werkt. Daarom na de breek vier wetenschappelijk verantwoorde bonusquotes en een linkje naar het zeer lezenswaardige artikel.

Koud douchen tegen corona

"Tegenover collega’s ontkende Kuyper het bestaan van corona. ‘Ik vertelde over iemand die ik ken die aan corona is overleden en haar reactie was: “Dan heeft ze sowieso ook iets anders onder de leden gehad want aan corona ga je niet dood’. Niet zo slim, maar ook ongevoelig”’, aldus de freelancejournalist. Een voormalig medewerker van Quest vertelt dat Kuyper erop werd gewezen dat ze een aantal dagen voorafgaand had geknuffeld met een medewerker die later corona bleek te hebben. ‘Dat maakt niet uit’, zei Kuyper tegenover haar collega’s, ‘ik kan geen corona krijgen, want ik heb vanmorgen koud gedoucht’."

Doen aan griep

"Als iemand in het team griep had, dan zei ze volgens een voormalig collega: ‘Je hebt geen griep, maar je doet aan griep’. ‘Waarmee ze dus insinueerde dat je ervoor kiest om ziek te zijn. En dat leek ze ook echt te bedoelen. Dan was er bijvoorbeeld iemand die uitviel door een burnout en dan zei ze: “Die en die doet aan een burnout dus is voorlopig niet aanwezig”.’"

Stop met googelen!

"Een voormalig medewerker van Quest, die onlangs is ontslagen door ‘tegenvallende financiële resultaten’, zegt dat het contract van Kuyper onlangs verlengd is door Hearst. Dat zou zijn gebeurd terwijl er nog ‘geen enkel’ doel van haar doelstellingen behaald zou zijn en het sowieso de bedoeling was dat ze maar tijdelijk zou blijven. ‘Ze had een tijdelijk contract gekregen als interim, maar dat is verlengd omdat men het ‘zielig’ voor haar zou vinden. Want als je haar naam googelt, vind je nu alleen maar negatieve berichtgeving. Dus het zou lastig zijn om ergens anders aan het werk te gaan.’ Uiterst opmerkelijk en vreemd, vindt deze medewerker."

Onbetrouwbaar!

"In november van vorig jaar wijdde GeenStijl al een artikel aan de dubieuze methodes die Kuyper via haar Instagram-account verspreidt. De dag na publicatie kwam Kuyper ter redactie van Quest. ‘Goede-fucking-morgen. Ik ben boos’, zei ze binnenkomst. ‘Ze was stoom aan het afblazen, terwijl het toch notabene haar eigen Instagram-account is? Ze zou toch achter de dingen die ze op haar account plaatst moeten staan? Vervolgens zei ze dat ze de redactie “onbetrouwbaar” vindt – let wel, dat zijn de mensen die niét ontslagen zijn. Succes met je draagvlak op de redactie…’"