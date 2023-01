ik kwam een artikel tegen in Villamedia over de vorige hoofdredacteur van Quest, Sanne Groot Koerkamp.

Lijkt mij niet echt materiaal voor een functie als hoofdredacteur van een blad over "wetenschap".

www.villamedia.nl/artikel/de-sneltrei...

Een kleine quote uit het artikel:

"Het was een onrustige tijd. Er werd niet genoeg verdiend en dat moest ik oplossen, maar ik had toen nog niet de tools of de ervaring. Overspannen-achtige toestanden. Ik kreeg een paniekaanval op de snelweg, en sindsdien durf ik er niet meer op. Ik heb er allerlei therapieën voor geprobeerd, maar de rij-angst blijft. Toch wist al heel jong dat ik hoofdredacteur wilde worden. Op mijn 22ste was mijn droom al om dat te worden van Nieuwe Revu, waar ik destijds onderzoeksjournalist was. Waarom kan ik niet uitleggen. Het zit er gewoon, het is iets heel diep van binnen."