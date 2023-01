Of u wel even medelijden wil hebben met de Christenen: de grootste religie ter wereld met bijna 2,5 miljard volgers. Die worden namelijk enorm onderdrukt in moslimlanden, aldus de organisatie met de onbedoeld toepasselijke naam OpenDoors, die eveneens claimt dat de christenvervolging wereldwijd op een "alarmerend hoog niveau" ligt. "Christenen hebben te maken met ontvoering, mishandeling, verkrachting en gedwongen uithuwelijking", schrijft de NOS gewillig over. Het gaat hier voornamelijk om landen als Noord-Korea, Somalië, Jemen en Eritrea. Niet geheel verrassend, want weet u wie er ook onnodig lijden in die landen? Onder andere homo's, bi's, lesbo's, transpersonen en alle andere letterbakvarianten, zelfstandige vrouwen, vrouwen met ambitie en eigenlijk ook alle andere vrouwen, sowieso alle andersdenkenden en in sommige gevallen vrijwel de hele bevolking. Daar horen we de Jezusfanclub hier niet over, want dit zijn niet geheel toevallig groepen die in landen waar Christenen de dienst uitmaken vaak ook lijden onder discriminatie, vervolging en uitsluiting. Maar daar moet u niet te veel over nadenken: gewoon braaf stilzitten, luisteren en geld in dat collectezakje deponeren. Want veel mensen zijn zielig, maar deze kruisvaarders net iets zieliger dan de rest.