Chips. Soms heb je ze. Soms heb je ze niet. Dan is er: een chipstekort. En als er een chipstekort is, dan is er natuurlijk ruzie over de chips, en over wie de chips maakt, en over wie de apparaten maakt waar ze de chips mee maken. Maar genoeg over ons, het gaat nu om de geopolitieke pegels in het gesprek tussen Joe 'Soccer' Biden en Mark 'Oliebol' Rutte over de toestand in de wereld en die van ASML (Brabant) in het bijzonder. Mark Rutte (en de schaker Wopke Hoekstra) zijn op schoolreisje naar Washington en mogen nu samen met Biden de verzamelde wereldpers (dwz alle VS-correspondenten uit Nederland en een paar verdwaalde Amerikanen) toespreken. MAKE THE NETHERLANDS USA RELATIONSHIP GREAT AGAIN.

Andere tijden!