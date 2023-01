Er is iets nieuws voor mensen die heel graag naar kaartjes kijken. De Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het blijkt dus dat in wijken waar veel gerookt wordt veel longkanker voorkomt en na deze schokkende conclusie komt in het AD de preventie-aap al uit de gezondheidsmouw. "Door de regionale verschillen te laten zien, hoopt IKNL op mee preventie. Lemmens: ,,Je ziet heel duidelijk dat de sociaal-economische status van mensen ook tot gezondheidsverschillen leiden. Dat moeten we niet willen.”"

Dat moeten we niet willen. Het staat er en durf maar eens te zeggen dat je het ermee oneens bent. Durf maar eens te zeggen dat het niet zo gek is dat mensen die het makkelijker hebben in het leven (omdat ze meer geld hebben en hoger zijn opgeleid) die voorsprong gebruiken om ervoor te zorgen dat ze gezonder zijn dan mensen die het minder makkelijk hebben. Durf maar eens te zeggen dat de weg naar volledig inkomensonafhankelijke gezondheid geplaveid is met schijtirritante preventiecampagnes met schijtirritante DWDD-professoren. Durf maar eens te zeggen dat dat gepaard gaat met het afpakken van de laatste restjes vrijheid (lees: betaalbare peuken, betaalbaar bier en betaalbare friet) die gewone mensen, pardon, mensen met een 'lage sociaal-economische status', zich kunnen veroorloven. Durf maar eens te zeggen dat mensen die zich zorgen maken over lage sociaal-economische statussen die leiden tot gezondheidsverschillen gewoon iets moeten doen aan die sociaal-economische statussen in plaats van pleiten voor nog meer regels, nog meer beleid en nog meer betuttelzucht. Durf maar eens te zeggen dat ze de uitkeringen omhoog moeten gooien, de belastingen omlaag en dat moeten financieren door alle ambtenaren die dit soort kaartjes maken per direct naar huis te sturen. Dat moeten we niet willen zeker. Nou. Dat willen wij toevallig wel.