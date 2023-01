Hij heeft de vraag gesteld aan OpenChat AI en dat gaf het volgende antwoord:

"Het is mogelijk om een bepaalde hoeveelheid lachgas te vervoeren, afhankelijk van het land en de transportwijze. Als u van plan bent om lachgas te vervoeren, is het belangrijk om te controleren of u voldoet aan de wet- en regelgeving van het land waar u de lachgas gaat vervoeren en van de landen waar u doorheen zult reizen.

In Nederland mag u lachgas vervoeren zonder vergunning als het gebruikt wordt als verdoving in de medische sector. Voor transport van lachgas in cilinder is dit onder andere wel beperkt tot maximaal 242 flessen van elk maximaal 10 liter onder de vervoersnorm ADR. Dit houdt in dat er strenge eisen zijn aan de verpakking en het transport van de lachgasflessen, en dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Ik zou u adviseren om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten om te controleren of u aan alle vereisten voldoet en welke vergunningen nodig zijn voor het transport van lachgas. Ook is het belangrijk om een bevoegd persoon te hebben die verantwoordelijk is voor het transport.

Als u in een andere land vervoert, raden ik u ook aan om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten en eventueel de ADR normen van dat land te raadplegen."