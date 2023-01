Sander Boon schrijft in Geotrendlines:

"In 2022 is de wereld voorgoed veranderd. De stabiele unipolaire wereldordening onder leiding van de VS stond sinds 1945 garant voor een zekere geopolitieke stabiliteit.

De rol van de VS werd nog versterkt na de val van de Sovjet-Unie in 1991. Politiek filosoof Francis Fukuyama sprak in die tijd zelfs van een einde van de geschiedenis.

Vanaf de kredietcrisis van 2008, wat ten diepste een dollarcrisis was, is de leidende rol van de VS verder verzwakt. Andere, vooral niet-westerse, economieën werden juist steeds sterker.

De visie van een andere politiek filosoof, Samuel Huntington, kreeg de boventoon: clash of civilizations.

Vanaf begin 2022 zien we op wereldschaal zich deze clash ontvouwen.

Twee systemen staan tegenover elkaar: de unipolaire en de multipolaire wereldorde.

De eerste wordt met hand en tand verdedigd door de VS en haar bondgenoten. De tweede wordt opgezet door de BRICS-landen en de daarbij aansluitende aspirant-leden. En dat worden er steeds meer..."

Hij maakt zich ongerust en als je financiële service wilt verkopen moet je je toekomstige klanten ook ongerust maken zodat ze bij jou aankloppen voor duiding, maar persoonlijk zie ik bij BRICS+ voornamelijk dictaturen. China komt al in de problemen. In het westen hebben wij voornamelijk te maken met een rechtse revolte, maar eigenlijk zijn wij, mijns inziens, onnodig ongerust. Dit is nog steeds het meest fatsoenlijk geregeerde deel van de wereld.

