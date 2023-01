Een vieze vuile bende is het daar in Den Haag:

2) De BTW gaat omhoog

De btw op alle energiekosten stijgt in 2023 van 9 procent naar 21 procent. Dit betekent dat je gehele energierekening volgend jaar duurder wordt, want op alle kosten wordt er btw in rekening gebracht.

Denk aan:

De kale variabele tarieven

De energiebelasting

De netwerkkosten

De vaste leveringskosten

3) De energiebelasting stijgt

De energiebelasting voor stroom verdubbelt komend jaar en voor gas betaal je straks 10 cent extra per verbruikte kuub.

Een overzicht van de energiebelastingen:

Energiebelasting 2022 2023

Per m3 gas 49 cent 59 cent

Per kWh stroom 7,3 cent 15 cent

Bedragen zijn inclusief btw

Wat merk je hiervan?

Stel, je betaalt nu 2,50 euro per kuub gas, inclusief 9 procent btw. Dat wordt dat komend jaar 2,88 euro inclusief 21 procent btw.

Je energieleverancier moet de nieuwe energietarieven voor komend jaar tijdig met je communiceren.

4) De korting op de energiebelasting gaat omlaag

De vermindering energiebelasting, ook wel heffingskorting genoemd, gaat per 1 januari 2023 aanzienlijk omlaag.

Dat is ongunstig voor alle huishoudens in Nederland.

In 2022 bedraagt de heffingskorting gemiddeld 784 euro, inclusief btw. Komend jaar daalt de heffingskorting naar 597 euro, inclusief 21 procent btw.

Bijna 16 euro per maand duurder

Dat is omgerekend 15,58 euro per maand wat je extra gaat betalen.

Het prijsplafond heeft hier geen effect op, omdat je de heffingskorting krijgt ongeacht je energieverbruik.

5) De netbeheerkosten worden hoger

De netbeheerkosten van een gemiddeld huishouden stijgen volgend jaar tot wel 10 euro per maand. Dat laten netbeheerders weten in hun berichtgeving.

De stijging per standaard huisaansluiting bij de grootste netbeheerders:

Stedin: + € 10,02 per maand

Liander: + € 9,17 per maand

Enexis: + € 6,25 per maand

De transportkosten voor stroom en gas gaan omhoog vanwege de hogere btw en een stijging van de energieprijzen. Ook netbeheerders voelen de pijn van de hogere energieprijzen.

Daarnaast gaan de tarieven omhoog vanwege de hogere inkoopkosten van de landelijke netbeheerder TenneT, die op zijn beurt ook te maken heeft met hogere kosten als gevolg van de inflatie.

6) De vaste leveringskosten vallen hoger uit

Tot slot zien we dat de vrijwel alle energiebedrijven hun vaste leveringskosten (vastrecht) verhogen. Je betaalt komend jaar tussen de 1 en 2 euro per maand meer. Hierover ontvang je bericht van je energiebedrijf.

150 euro per jaar

De vaste leveringskosten hebben betrekking op alles rondom de levering van jouw stroom en gas, zoals bedrijfs- en administratiekosten. Je betaalt ze ongeacht hoeveel stroom en gas je verbruikt. Het prijsplafond heeft hier geen effect op.

De vaste leveringskosten bedragen in 2023 circa 150 euro voor stroom en gas samen.