Over twee dagen is het exact acht jaar geleden dat islamitische terroristen de redactie van Charlie Hebdo bestormden en het vuur openden op weerloze cartoonisten omdat ze zich gekwetst voelde door een plaatje en sindsdien is er schokkend weinig veranderd. Wederom zit de boosheid in de islamitische hoek en wederom ligt Charlie Hebdo (nu nog verbaal) onder vuur. De miet met te lange tenen en een te klein pikkie is deze keer de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei die volledig terecht door het Franse magazine door de mangel wordt gehaald vanwege de recente protesten in het land en de jarenlange onderdrukking van zijn volk. Iran natuurlijk over de zeik en die roept nu Frankrijk op het matje, omdat ze niet snappen dat andere landen wel vrije media zonder overheidsinvloed kennen. Hee Khamenei, als de hele wereld (inclusief je eigen onderdanen) tegen je is, dan moet je het probleem eens bij jezelf zoeken. Dus rot lekker op met je achterlijke dictatoriale religie en je aanslagbeluste volgers, want hier in het Westen zijn we echt niet onder de indruk van dreigende taal van een opgefokte tulband.

Iraanse Wopke Hoekstra boos