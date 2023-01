Zihni Özdil heeft eens gezegd dat het dédain van links voor alles wat volks is, ten diepste haat is voor de werkende mens. Links is echt elite geworden, in de oude stijl ook: neerkijken op de gewone man.

Het spreekt in alles uit dit artikel over een darter. Wat is er mis met Van Gerwen? De man was tegelzetter, een arbeider dus. De mensen waar we te weinig van hebben. Dolblij als zo iemand bij juffie langs kan komen voor een klus, maar zij ziet alleen haar klus, haar eigen belang, niet de man die dit voor haar doet.

Hij heeft het geluk een ongekend getalenteerd darter te zijn en is miljonair geworden. Fijn voor hem en wat zou het?

Waarom hij dom zou zijn, weet ik niet. Hij zal niet zo’n hoge opleiding hebben gehad maar waarom is dat erg? waar dit soort Trouw/VK/NRC types op papier soms positief doen over lager opgeleiden, blijkt dit steeds een retorisch kunstje te zijn. Het is nooit gemeend.

Van Gerwen maakt niet de indruk dom te zijn. Een andere reaguurder merkte al op dat hij zich goed kan verwoorden in zowel Nederlands als Engels en dat is ook zo. Rekenen idem.

Opmerkelijk trouwens dat de elite altijd de neiging heeft mannen uit “volkssporten” als darts en voetbal, als dom neer te zetten.