We willen niet zeggen dat alles de schuld is van de media, maar dit is de schuld van de media. Actiefilms en games als GTA vormen niet de oorzaak van meer wapengeweld, school shootings of vechtpartijen, maar zijn zeer zeker wel verantwoordelijk voor dit fenomeen. Voor het feit dat als u een autotrailer met de laadvloer naar beneden ziet staan, u toch even denkt: "wat als...". Ergens in uw hoofd stelt u zich voor dat u vol gas op die rijplanken knalt, de wielen loskomen van de grond en u als Nicolas Cage in een Shelby GT500 (of als de Dukes of Hazzard, of als in GTA, kies uw generatie, red.) in slowmotion door de lucht glijdt om uiteindelijk keurig op vier wielen te landen en door te rijden. Hoe moeilijk kan het zijn? Best lastig, zo blijkt uit bovenstaande video, dus goed dat u zich wist te beheersen.

Turbo Boost!