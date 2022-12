Was gisterochtend om 06.30 bij de lidl in Emlichheim en daarna nog naar Neuenhausen.

De gehele parkeerterrein stond toen al vol met bijna alleen nederlandse auto's.

Weet wel zekers dat het in Uelsen ook zo was.

Het vuurwerk kwam per palletwagen binnen en was weer binnen 1 minuut op.

Maar ze hebben genoeg voorraad want bij alle lidl's staan op dat moment zeecontainers vol met mooi siervuurwerk.