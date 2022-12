Dr. wat doet u nu. Kaouthar Darmoni, die vriendin van de show die u erop wees dat u enorm teleurstelt in bed ["armoedig, geen moer aan, te mechanisch en afstandelijk"] is uitgeëmancipeerd. Eerst even enorme lol om deze mechanische, afstandelijke taal in de Volkskrant: "Ze heeft zich op meerdere vlakken ernstig misdragen (...). Darmoni zou zich bij Atria (...) meermaals schuldig hebben gemaakt aan ‘(seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag’ jegens ondergeschikten. Ook zou ze ‘niet integer’ zijn omgegaan met arbeidsrechten van medewerkers."

Er liggen klachten van maar liefst 23 medewerkers en dat begint toch wel op te vallen in een organisatie van zo'n *checks notes* 30 MENSEN. De Volkskrant sprak drie Slachtoffers die zich in het geschetste beeld herkennen.

"Onafhankelijk van elkaar typeren ze Darmoni als ‘exhibitionisch’ en ‘ongeremd’. Ze zou meermaals een gelegenheid hebben aangegrepen om zichzelf te ontkleden en ‘in haar bh of haar string’ op de werkvloer hebben gestaan. Ook zou ze personeelsleden ongevraagd op het achterhoofd hebben gekust. Dat Darmoni de wekelijkse vergadering op maandagochtend standaard begon met buikdansen – iets waarover ze zelf in interviews heeft verteld – werd door de voormalige werknemers eveneens als ongepast ervaren. ‘We moesten allemaal meedoen met buikdansen’, vertelt Nicky, die net als de twee andere oud-medewerkers uit angst voor represailles alleen met een gefingeerde naam in de krant wil. ‘Dat vonden de meesten van ons verschrikkelijk. Soms drukte Kaouthar bij het dansen haar borsten of billen tegen je aan. Als iemand iets van haar gedrag zei, lachte ze je vierkant uit.’"

Darmoni trad in oktober 2019 aan als directeur en vanaf 2020 waren er signalen van wangedrag. "‘Onze ondernemingsraad heeft al in 2020 aan de bel getrokken’, zegt Charlie. Ook het grote personeelsverloop bij Atria had een aanwijzing moeten zijn voor de raad van toezicht, menen de oud-medewerkers. In 2020 en 2021 zijn in totaal 34 mensen vertrokken, blijkt uit de jaarverslagen van het instituut, op een personeelsbestand van zo’n 33."

Oftewel: Darmoni heeft het met haar billen en borsten voor elkaar gekregen haar gehele personeelsbestand eruit te buikdansen. Wat is het toch weer een wonderschone treinramp.

En dan nog even een speciale vermelding voor het volgende. In dat heerlijke Volkskrant-interview eind maart zei ze: "Vrouwen die zeggen geëmancipeerd te zijn op het gebied van seks, gedragen zich vaak als mannen." Nou, die bewering beoordelen we bij deze als: waar. Lekker gewerkt dr. "Empowering WoMen through Feminine Leadership"!

Darmoni's YouTube-kanaal waar het leven in de breedte gevierd wordt ziet u hier, haar Insta ziet u daar.

