FTX-CEO Sam Bankman-Fried (GS wiki). Werd op 13 december gearresteerd op de Bahama's, en die specifieke dag was toch wel weer heel toevallig. De arrestatie voltrok zich namelijk geheel toevallig de avond voordat SBF per webcam zou getuigen tijdens een hoorzitting van de House Financial Services Committee. En tijdens die getuigenis werd natuurlijk allerlei voor Democraten INCRIMINEREND vuurwerk verwacht.

Maar goed, zover kwam het niet en gisteravond is SBF uitgeleverd aan de VS. SBF kan tot 115 jaar in 't gevang veroordeeld worden als hij op alle acht aanklachten schuldig bevonden wordt. Die aanklachten luiden: "conspiracy to commit wire fraud on customers, wire fraud on customers, conspiracy to commit wire fraud on lenders, wire fraud on lenders, conspiracy to commit commodities fraud, conspiracy to commit securities fraud, conspiracy to commit money laundering and conspiracy to defraud the United States and violate the campaign finance laws."

Ander smeuïg nieuws dan; z'n enige twee handlangers Caroline Ellison en Garry Wang hebben alvast schuld bekend en hun medewerking aan het onderzoek tegen SBF toegezegd. Hen wacht mogelijk respectievelijk 110 jaar en 50 jaar gevangenis, maar daar valt vast een hoop vanaf te snoepen in ruil voor belastend bewijs tegen Sam.

Wordt vervolgd.

INSTANT UPDATE: Sam wordt binnenkort vrijgelaten uit voorarrest op een borgtocht van $250 MILJOEN.

Snitches get Nintendo Switches. Caroline & Garry beloven medewerking tegen Sam

Top G

Dus stap nu in!

LOL Politoco

Is echt. Move over Lockheed Martin!

Koopje!