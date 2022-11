Sam Bankman-Fried (SBF) doneerde in 2020 $10 miljoen aan Bidens presidentscampagne en $40 miljoen (!) aan de Democratische Midterm-campagne. En inmiddels is hij nog altijd niet gearresteerd. Een soort omgekeerd Epstein-effect! Hij staat naar verluidt wel "onder supervisie" op zijn verblijfplaats in de Bahama's, maar het is onduidelijk welke juridische status dat nou eigenlijk heeft. Enfin, er zijn vast heel veel moeilijke financieel-strafrechtelijke termen voor SBF's boekhouding, maar het is uiteindelijk gewoon ordinaire diefstal.

De Manhattan US attorney’s office onderzoekt nu of hij vervolgd kan worden voor het gebruiken van geld van klanten voor extreem riskante investeringen via zijn andere bedrijf Alameda Research. Technisch gezien mag dat in de ongereguleerde cryptomarkt, maar in FTX's eigen terms of service stond dat "None of the digital assets in your account are the property of, or shall or may be loaned to, FTX Trading."

Paar interessante weetjes over de kwestie:

- SBF's moeder, Stanford law professor Barbara Fried is oprichter van politiek actiecomité Mind The Gap dat afgelopen Midterms $140 miljoen inzamelde voor de Democraten.

- FTX, inclusief het op 10 november door SBF nog liquide verklaarde FTX US, heeft faillissement aangevraagd.

- FTX en soort van FTX holding Alameda Research hadden geïnvesteerd/een belang in meer dan 250 crypto-bedrijven, waarvan er 130 inmiddels faillissement aangevraagd hebben.

- Bovenop alles werd FTX afgelopen weekend ook nog eens voor zo'n $1 miljard, mogelijk $2 miljard gehackt, zeer waarschijnlijk door een "onervaren insider".

- SBF is zijn gehele fortuin van $16 miljard kwijt, wat je bijna doet vermoeden dat hij FTX zelf liet hacken om iets over te houden.

- SBF was extréém slecht in League of Legends, maar speelde het wel ALTIJD en zelfs tijdens VC-miljarden-meetings.

- De coins Solano, Aptos, Arweave, Apecoin, Near Protocol en Algorand staan extreem op de tocht wegens gebrek aan die specifieke liquiditeit bij FTX. In totaal verloren alle top-15 crypto-munten door FTX in drie dagen $152 MILJARD aan waarde.

- Door de FTX spill over maken crypto-handelaren zich nu ook zorgen om de liquiditeit van andere grote beurzen. De zorgen lijken het grootst rond Crypto.com, Huobi.io en Gate.io. Crypto.com schreef vorige week "per ongeluk" $40,3 miljoen aan ETH over naar Gate.io, en haalde het later weer terug. Huobi.io deed hetzelfde met $12,6 miljoen aan ETH. Dit voedde geruchten dat Crypto.com, Huobi.io en Gate.io met de boeken schuiven om beter uit de verf te komen met het 'bewijzen' van hun liquiditeit.



Kortom, dit verhaal het maar één moraal: NU INSTAPPEN! Want je kunt alleen moedig zijn wanneer je bang bent. Meer achtergrond over FTX, na de breek.

