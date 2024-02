First photo of Sam Bankman-Fried in jail at MDC Brooklyn. (December 17, 2023)

Ja dit was 16 nieuwscycli geleden dus hét verhaal he: SBF. Crypto-wonderkind Sam Bankman-Fried, oprichter van zwendelbeurs FTX en de op Soros na grootste donor aan de Democratische Partij. Zag zijn rugdekking door het kartel uiteindelijk toch verdwijnen en werd gearresteerd, geheel toevallig een dag voordat hij een hoorzitting zou geven die mogelijk INCRIMINEREND was voor de Democratische Partij.

Opgepakt in de Bahama's en vervolgens uitgeleverd aan de VS, wat tevens de eerste keer in zijn leven was dat hij er cool uit zag op foto's. En die trotste traditie wordt nu voortgezet, want moet je hem eens kijken in het Metropolitan Detention Center Brooklyn, naast de onderstaande "ex Blood Gang Member G Lock".

Sam, het ga je goed jongen.