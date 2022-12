Lay down your guns and face the law

Alles is eindig, zelfs het Democrat Donor Protection Program. FTX-CEO Sam Bankman-Fried (dossier) is eindelijk gearresteerd op de Bamaha's. De volgende stap is waarschijnlijk dat de VS zijn uitlevering verzoekt. Volgens een betrokkene wordt hij beschuldigd van o.a. "wire fraud, wire fraud conspiracy, securities fraud, securities fraud conspiracy and money laundering." Een veroordeling zou volgens CNBC kunnen leiden tot "jaren, of zelfs de rest van zijn leven in de gevangenis." Gelukkig heeft hij al wel sorry gezegd tegen die talloze klanten die hun spaargeld zagen verdampen, dat verzacht.

TLDR; Democrat Witness Donor Protection Program Expired