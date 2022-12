Kijk, hier gaan we voor zitten. Achtergrond over Sam Bankman-Fried en FTX las u hier, bovenstaand het gehele interview van gisteren met de New York Times, onderstaand een aantal losse fragmenten. En nog handiger, hier het gehele transcript.

En dan meteen maar even naar de grootste gotspe van allemaal, namelijk zijn antwoord op de vraag of FTX-geld van klanten opzettelijk via Alameda Research zeer riskant belegd werd. "I didn’t knowingly commingle funds. And again, one piece of this you have the margin trading you have you know, customers borrowing from each other, Alameda is one of those. I was frankly surprised by how big Alameda’s position was, which points to another failure of oversight on my part. And a failure to appoint someone to be chiefly in charge of that. But I wasn't trying to commingle funds."

Dat kan natuurlijk niet anders dan een groteske leugen zijn. Sam zelf en die twee andere ultra dorks Caroline Ellison en Gary Wang waren de enigen die bij Alameda Research aan de knoppen zaten. En het is echt categorisch uitgesloten dat Sam niet van deze investeringen wist.

Dan nog zo'n opzichtige leugen, over zijn donaties aan de Democratische Partij t.w.v. $50 miljoen. "You know, my donations were mostly for pandemic prevention. And they were looking at primary elections where there were candidates who are outspoken in favor of doing things now to prevent the next pandemic. That was the primary thing that I was supporting with those contributions." LUL NIET SAM. En je moeder Stanford Law professor Barbara Fried die oprichter is van politiek actiecomité Mind The Gap dat afgelopen Midterms $140 miljoen inzamelde voor de Democraten, deed het ook voor de volksgezondheid zeker.

Enfin, naast mensen in de reguliere financiële sector liegen mensen in de alternatieve financiële sector dus ook! Maar het ergste van de hele kwestie is eigenlijk nog wel hoe afzichtelijk Sams lichaam is en hoezeer hij precies rent zoals je verwacht dat hij rent.

