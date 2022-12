"Een appel, mango of fles scheerschuim" zijn ze gewend. Maar dit was een novum voor het Sainte-Musse ziekenhuis te Toulon. Het patroon had een diameter van zo'n 5 tot 6 cm en is 20cm lang dus jullie weten ongetwijfeld precies hoe groot dat ongeveer is toch MANNEN! Het ziekenhuismanagement bevestigt dat "an emergency that occurred from 9pm to 11:30pm on Saturday evening that required the intervention of bomb disposal personnel, the evacuation of adult and pediatric emergencies as well as the diversion of incoming emergencies."

De plaatselijke EOD was snel ter plaatste en stelde het ziekenhuis gerust dat de kans op explosie erg klein was. Het zou namelijk een verzamelaarsitem uit de Eerste Wereldoorlog (*neemt per direct twee dagen vrij om 22 uur lang Dan Carlins Blueprint for Armageddon opnieuw te luisteren*).

Het is onduidelijk hoe de man in deze toestand belandde, of hoe deze toestand in de man belandde. Maar tijdens de vorige, onderstaande december-editie van dit fenomeen, toen hosted door Engeland, luidde de verklaring: ""He said he put it on the floor then he slipped and fell on it — and it went up his a**e." Ja, kijk dan ook uit!

Europese decembertraditie! (2021)