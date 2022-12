Mijn partner & ik hebben de afgelopen anderhalf jaar een aanzienlijk bedrag bij elkaar geschraapt met het tegelijkertijd slim & terughoudend spelen op bepaalde speelautomaten in het Holland Casino. Het geld dat we daarbij wonnen, hebben we deels, met enige regelmaat op onze bankrekening gezet.

Totdat we een of andere Rabo-dienstklopper die was weggelopen uit het boek '1984' van George Orwell, aan de lijn kregen: waar al die bedragen vandaan kwamen? Waarom we steeds biljetten van 200 Euro gebruikten bij het storten? (Daar zijn ze voor gemaakt, toch? Zodat je niet steeds met stapels bankbiljetten van 10, 20 en 50 euro hoeft te klooien? En als dat zo 'verdacht' is, waarom worden ze dan gemaakt?)

Anyways, Er volgde een venijnige email-wisseling waarin ik onder meer de Rabo-dienstklopper met klem aanraadde onverwijld het boek '1984' van George Orwell te lezen. Als ie tenminste daarvan ooit had gehoord.

En waarin de Rabo-dienstklopper de eis op tafel legde om ervoor te zorgen dat ELK bedrag dat we vanaf nu op onze rekening zouden storten, schriftelijk verantwoord moest kunnen worden. Met bewijzen & bonnetjes. En trouwens, wat gingen we met al dat geld doen?! En als we niet met verklaringen kwamen, dan zou mijn (inmiddels 35-jarige) relatie als klant door de bank "worden her-overwogen".

Kortom, ik ontplofte zowat. Evenals mijn echtgenoot.

Dit is écht '1984' voorbij. Je mag niet eens meer bepalen wat je met je (eerlijk gewonnen) geld wil doen. En het feit dát je over dat geld beschikt, is per definitie eigenlijk al 'verdacht'.

Ik denk nog wel eens met weemoed terug aan de vriendelijke meneer achter het loket van de Rijks Post Spaarbank, die mij altijd zo hartelijk verwelkomde als ik weer een tientje of een rijksdaalder kwam storten op mijn spaarbankboekje.

Toen waren de banken nog blij (en dankbaar voor het vertrouwen) als je je moeizaam gespaarde geld bij hen kwam stallen.

Nu ben je een potentiële witwasser. Want contant geld, en biljetten van 200 euro in het bijzonder, daar kleeft per definitie de kwalijke geur van criminaliteit aan.

Door het criminaliseren van contant geld wordt dus - op Europees niveau - via intimidatiepraktijken waaraan de banken worden gedwongen mee te doen, het contante geld in de ban gedaan en wordt de burger gedwongen het digitale geld door de strot geduwd.

De Rabo heeft inmiddels twee (trouwe) klanten minder. Klanten, die graag als klant behandeld willen worden, en niet als verdachte.

En verder hebben we maar een kluis gehuurd. Maar niet bij een bank.