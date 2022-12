Tóch nog even de NRC uit de kattenbak gehaald vanwege dat jankinterview met Raymi Sambo, de vrouwenmeppende crimineel die tijdens de jaarwisseling van 2020 een vrouw het licht uit de ogen hoekte. Raymi Sambo de vrouwenmepper mocht 100 uur schoffelen van de rechter en in een tranentrekkend jankstuk in de NRC speelde Sambo afgelopen weekend de belangrijkste (en enige) kaart in zijn hand: de racismejoker. En daarmee beschuldigde hij de politierechter en de raadsheren indirect van discriminatie, terwijl dat (natuurlijk) niet bewezen kan worden - zo leest u ook in deze draad van advocaat Sébas Diekstra. "Het gaat hier om een ernstige mishandeling met zeer vervelend letsel. De opgelegde taakstraf is niets minder dan passend en naar onze mening zelfs wat aan de lage kant." En, zoals Diekstra ook terecht opmerkt, het past subsidieslurp Sambo absoluut niet de krant vol te schmieren met slachtofferschap terwijl hij op sociale media Mensen met een Mening uitmaakt voor 'asshole' en 'tyfus hoer'. Ook laakbaar in casu: Coen Verbraak & de NRC, met een larmoyant en poezelig prutstukje goedpraterij waar het racismeverwijt van Sambo op geen enkel kritisch tegengeluid kan rekenen, behoudens dan: "Waar zat dat racisme dan precies in?" Nou nou poeh poeh. Die vraag is slechts een door Sambo ingekopte voorzet, en vanaf de zin 'Terwijl Sambo (51) daarvoor juist zo succesvol aan de weg timmerde' weet u wel welke koers Verbraak vaart: de juiste. Diekstra: "Het is schrijnend om te zien dat NRC de veroordeelde dit soort zaken ongenuanceerd laat beweren zonder daarover kritisch te zijn in zijn richting of überhaupt even uit te zoeken wat er uit dat onderzoek zou blijken. Onnodig schadelijk voor het vertrouwen in de Rechtspraak." Al met al een laf broddelwerkje, bijna een lofzang op een veroordeelde crimineel, die (dus ook in de vorm van subsidie) allerlei kontjes heeft gekregen om het hogerop te schoppen en de samenleving heeft bedankt met een gebroken neus en een hersenschudding.