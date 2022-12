We trappelden een paar keer met onze hoeven maar het staat er echt. Aarsgeweien zijn niet meer hoerig, maar ze zijn prachtig, heerlijk, hip en maatschappelijk geaccepteerd. Daar had Freud het dus over met die sublimering van seksualiteit. Met zo'n neuqbeugel op je bovenreet ben je meteen de hipste vogel van Purmerend. Hengsten uit Purmerend gebruiken zo'n meidengewei dan ook als territoriumafbakening. Ho ho, oppassen Patrick! Dat gewei is eigendom van Rodney! En dan 's avonds ligt Samantha natuurlijk weer met het hoofd in het kussen en kletst Rodney weer erop en erover met z'n ferme mannenklauwen. ENFIN, u kent aarsgeweien natuurlijk uit de jaren 90 toen allerlei genieën die zonder uitzondering heel goed terecht zijn gekomen (Britney Spears, Lindsey Lohan, Aaliyah) zo'n pakstang op hun bovenreet knalden. En nu is zo'n aarsgewei dus weer helemaal 'hip', aldus 'influencers', en dat maakt het juridisch bindend. Nou makkers, rennen naar de tattooshop dan maar, Spartacus heeft er ook al eentje.