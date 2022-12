Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT & Recht van de Radboud Universiteit. “Politie en justitie moeten daar bij iedere zaak heel goed over nadenken. Ik betwijfel of dat hier is gebeurd.

privacydeskundige Christiaan Alberdingk Thijm. “Dat de politie desondanks overgaat op dit middel, is bijzonder.” Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops is het daarmee eens. “Hier geldt geen zwaarwegend opsporingsbelang.”

Hoogleraar Zuiderveen Borgesius gaat nog een stap verder. “Dit is echt geen zware misdaad. Het moet toch mogelijk zijn om die jongens op een andere manier te achterhalen? Of de politie had haar verlies moeten nemen, maar niet dit.”

Anne Martien van der Does, de Kinderombudsman van Amsterdam, onderschrijft dat. Voor haar is het evenredigheidsbeginsel van belang. “Heiligt het doel wel de middelen? Is deze actie wel nodig, of had het ook anders gekund?

www.parool.nl/amsterdam/politie-breng...