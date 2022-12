Vroeger wel eens met mijn broer geprobeerd om live de Elfstedentocht te zien op TV. Geheel in stijl dus.

's Ochtends klerevroeg op, das om, muts op, en maar Beerenburg zuipen en gehaktballen vreten.

Bij Drachten (?) of Bolsward was ik al zo straalbezopen dat ik maar weer eens naar huis waggelde om m'n nest weer in te duiken.

Broer sindsdien ook kwijt.