Sorry dat we Omroep Brabant hier even schaamteloos kopiëren maar in het geval van de Scoop vla van het Jaar mag dat. "Vla eten zal nooit meer hetzelfde zijn voor Gerda Wolf uit Uden." Zo prachtig als het lijkt is het ook. "De 69-jarige vrouw vond een enorme klont in een pak dubbelvla." Nou, dan kent u Gerda Wolf uit Uden nog niet want DE WOEDE IS NOG ALTIJD VAN HAAR GEZICHT AF TE LEZEN. "Ik zal niet rusten tot duidelijk is wat het is. Dit mag nooit meer gebeuren."

Zeg Raymond - jij bent de sterverslaggever van Uden en omstreken. Ga jij eens naar die vrouw die een klont in haar vla had.

Is goed baas

Op 14 oktober deed Gerda de macabere vondst. Net zoals elke avond wilde ze een lekker bakje vla eten. Sterker nog: ze nam het ruim en schepte nog een tweede keer op. "Ik moest hard schudden want er kwam niks meer uit. Heel gek, het pak was net nieuw." Ze klungelde tot ze gerammel uit het pak hoorde.

"Met een tang hebben we de prop eruit gehaald", weet Gerda, die de buurvrouw om hulp had geroepen. "Het was heel groot. Het paste niet op een eetlepel. Het was heel erg griezelig." Nog altijd is onduidelijk wat er nou precies in het pak vla zat. Buurvrouw Marja Vleeshakker: "Het leek op een stuk kipfilet."

De communicatie met de supermarktketen Lidl gaat alles behalve soepel, vindt Gerda. Ze heeft een enorme stapel papieren op haar bureau liggen: van mails tot bewijzen van de post. Ze heeft het pak zelfs opgestuurd naar de Lidl, maar volgens de vrouw is het kwijtgeraakt.

(...)

Voor Gerda is het in elk geval duidelijk. Ze gooit dinsdag een pak dubbelvla demonstratief in de vuilnisbak. "Ik hoef nooit meer vla."