Iedereen weet dat rijbewijzen eigenlijk een uitvinding van het WEF onder leiding van Klaus Schwab zijn om de Nederlandse bevolking te onderdrukken. Uit cijfers en een documentaire op blckbcx blijkt bovendien dat de meeste mensen die in het verkeer overlijden WEL een rijbewijs hebben. Hoe verklaar je dat? Nou dan! Gideon van Meijeren trapt er in ieder geval niet in, en reed zonder rijbewijs op een snorfiets, het vehikel van de vrijheid, toen hij door de politie werd aangehouden omdat hij een rood stoplicht negeerde. Zijn rijbewijs was al ingenomen, vanwege een satanische samenzwering, of omdat Van Meijeren in zijn auto op drie wielen door Den Haag had gereden en vervolgens weigerde mee te werken aan een controle door de politie "omdat hij 'al een tijdje het gevoel heeft’ dat hij ‘op een hele hinderlijke manier door de politie gevolgd wordt’". En nou moet de Nelson Mandela van Doetinchem ook nog eens voor de rechter komen. Alleen maar omdat hij een andere politieke mening heeft! We leven toch niet in een dikastocratie mensen? #FreeGideon!