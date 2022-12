Saoedi-Arabië, de joodse wijk van het Midden-Oosten. Poneren opmerkelijke dingen laatste tijd, die woonboot in de vorm van een schildpad voor 60.000 mensen, die high tech lintstad van 170 kilometer lang, nog bizarder dan; een rijbewijs toestaan voor vrouwen en nu dus de overtreffende trap: het normaliseren van de joden. Wat je noemt, de Trump legacy.

"The direction of Saudi-Israeli relations is normalization, but it will take more time and we must not put the cart before the horse." So said Saudi Minister of State for Foreign Affairs Adel Al-Jubeir in a meeting held in recent weeks with members of the American Jewish community (AJC), as revealed in an official document obtained by i24NEWS."

Enorm lol om deze trouwens: "In a separate meeting which was held last month with Crown Prince Mohammed bin Salman, the Saudi presented a list of demands in exchange for progress, all directed at Washington. The Palestinian issue was not mentioned in the conversation." Voelt ook wel enorm 2013, die Palestijnse kwestie.

