Liefst drie stiekeme meeluisteraars (AIVD, MIVD en NCTV) bundelden de krachten om vandaag de groots mogelijke open deur in te trappen met hun jaarlijkse rapportje: "Landen zoals Rusland en China bedreigen steeds meer en op verschillende manieren de nationale veiligheid." Rusland! Dat verwacht u niet van een natie die terrein probeert te veroveren aan de Europese oostgrens. Van het land dat een passagiersvliegtuig met honderden Nederlanders neerhaalde. Van de Russen die onder andere door het Europees Parlement worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en het steunen van terrorisme. Van de kameraden wiens spionnen we blijven ontdekken in onze samenleving. Dat land met het enorme kernwapenarsenaal en steeds minder te verliezen blijkt dus gevaar voor de nationale veiligheid te zijn en er waren drie instanties en een shitload aan ambtenaren nodig om tot die conclusie te komen. Oh ja, nu we toch spionageballen in open doel trappen: China is ook een vervelend land dat onze bedrijfsgeheimen jat en Taiwan wil claimen. Boyband Stiekem eist actie. De deur moet op slot. Ambassadeurs op het matje. James Bond op nieuwe klompen het veld in. Een boycot op wodka en Alibaba. We hebben ze in de smiezen: ons krijgen ze niet klein!

Zonder angst geen bevoegdheden