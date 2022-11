Zo heb je in Nijmegen een dakloze vrouw, Eudia, oorspronkelijk uit Suriname. Ze is inmiddels een begrip in Nijmegen. Ze bedelt nooit om een euro of zo, maar altijd om heel specifieke bedragen. "Heb je €2,85 voor mij?"

Ze woont al jarenlang in een opvangcentrum, maar ze is niet bepaald onbemiddeld. Ook haar familie in Suriname is welgesteld, familie die ze elk jaar gaat bezoeken. Heel apart allemaal.