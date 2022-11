:

Inderdaad J.P. Ik kom uit de financiële trading wereld en daar kon ik als junior "in the heat of the moment" verbale schrobberingen (mooi woord trouwens) krijgen als ik de mist in was gegaan maar was puur en alleen om je mentaal sterker te maken en om je aan het denken te zetten. Mooie was altijd dat daarna de persoon die je had uitgekafferd naast je kwam zitten en ook uitlag het hoe en waarom en je probeerde te helpen om het beter te doen. Maw je nog meer onderdeel van het team te maken en zorgen dat die fouten niet meer voorkwamen en men onderdeel werd van een tot op het bot ingewerkte groep.

Later toen ik senior was heb ik ook schrobberingen uitgedeeld (behoorlijk wat) maar achteraf wel uitleggen waarom en die persoon helpen om beter te worden en mee te nemen onder je arm.

Wat daar bij de DWDD gebeurde was goedkoop afzeiken en iedereen was meteen expandable. Wat maakt het uit was de gedachte daar blijkbaar, het is toch maar belastinggeld.