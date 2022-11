Curator. Toen dat nog een vak was op het gladde pad tussen bewaren van de lessen uit de geschiedenis en het postmoderne modernisme. Geschiedenis in je broekje, courtesy of the social media. Geschiedenis: het verhaal van de overwinnaars.

Maar nu Critical Race Theory. The art of Fighting without Fighting. Want de slavernij is afgeschaft! Die kettingen in je hoofd. Het leven is fantastisch: www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A

Maar dan als verdienmodelletje voor volwassenen.