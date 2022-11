Allemaal leuk en aardig dat homo's worden opgesloten en Memphis Depay zijn penalty trapt op het graf van een slavenlijk. De echte slachtoffers zijn bloedheet van binnen en hebben een krokant bruin jasje van buiten: bitterballen en andere borrelsnacks. En daarmee zijn ook onze magen de grote verliezers van het WK in Qatar, want bitterballen en andere borrelsnacks zijn geschenken van de goden. "Normaal gesproken zien we een week voor aanvang van een WK of EK dat er veel vraag is naar vooral bitterballen en andere borrelsnacks. Maar nu zien we die ontwikkeling niet." Ja, wat is dat nou mensen? Uw eigen levensgeluk naar beneden halen omdat Qatar een schijtland is?? Nou mooi niet, hier komen de bitterballen en andere borrelsnacks er gewoon wel in! In groten getale ook nog eens. Fuk salades, we zijn toch geen konijnen!