Een benzine of dieselmotor gaat 10x langer mee dan een batterij.

Olie is vies, dat snap ik, maar is het zoveel minder duurzaam dan laten we zeggen 5 accu’s?

Één benzinemotor tegen 5 batterijen.

Het opladen zelf is schoner dan olie, maar om die stroom te maken hebben we panelen, molens en natuur(plek) nodig.

Is dat allemaal wel zo duurzaam?

En dat terwijl de dieselmotor tegenwoordig schoner is dan de onderbroek van Dolf Jansen.

Het winnen van nikkel en lithium gaat evengoed ten koste van natuur en zal op lange duur dus ook klimaat veranderen.

Innoveren kost veel tijd, die is niet gegund door de schreeuwers.

Ondertussen hebben ze steeds minder vaak gelijk.

Kernenergie punt.