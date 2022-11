Er komt er een zwarte vrouw in een seksshop en vraagt wat kost die zwarte dildo? Verkoper antwoordt: 25 Euro, en die witte? Ook 25 Euro. Ok zegt de vrouw dan neem ik die witte... heb nog nooit een witte gehad.

Nog wat later komt er een blondje binnen en vraagt: 'Wat kost die zwarte dildo? Buurman antwoordt 25 Euro, en die witte? Ook 25 Euro. Blondje vraagt en wat kost die zilvere. Verkoper zegt: nou mevrouw die kost 200 Euro. Ok zegt het blondje dan neem ik die zilveren want ik heb nog nooit een zilveren gehad.

Uurtje later komt de eigenaar van de shop binnen en vraagt de verkoper of alles goed verlopen is. Ja heel goed, zegt man.... ik heb je thermosfles verkocht voor 200 Euro !