Nou nou nou iedereen weer boos want uit "een doorrekening van databedrijf Springco Urban Analytics op verzoek van BNR" zou blijken dat het geld voor het energieplafond vooral terecht komt bij rijken. Strikt genomen zal die doorrekening van databedrijf Springco Urban Analytics op verzoek van BNR (de radiozender voor FD-sollicitanten die niet kunnen rekenen en/of schrijven) best kloppen: natuurlijk wonen mensen met hogere inkomens vaker in grotere huizen dan mensen met lagere inkomens en 'ontvangen' ze daarom in euro's meer steun dan mensen met lage inkomens. Maar dat rijke mensen grotere huizen hebben is niet bepaald nieuws . Het was voor iedereen al duidelijk toen de maatregel werd aangekondigd.

Je hoeft echt geen extreme libertariër zijn om te zien dat in procenten van het inkomen de armste groepen er door deze maatregel juist het meest op vooruitgaan. Een maatregel waarbij de overheid geld van de belastingbetaler (en dus voornamelijk geld van mensen uit de hoogste inkomensgroepen) teruggeeft aan burgers, waardoor diegenen met de laagste inkomens er het meeste op vooruitgaan, zouden wij 'nivellerend' noemen, maar we zijn geen econoom. Gelukkig maar, want dan zouden nog wat moeten mompelen over ongerichtheid, gevaar voor inflatie, en wat al niet meer, maar vergeleken met "geef heel Nederland 380 euro" of, nog erger, "schrap de BTW op energie" is zo'n plafond stiekem helemaal zo ongericht nog niet.

Bovendien: als je alleen mensen met lage inkomens gericht gaat helpen tegen de snel gestegen energieprijzen, loop je al heel snel tegen het probleem aan dat we kennen van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en al die handige kortingen die de inkomens nivelleren maar de marginale druk opvoeren: je bent gekke gerritje als je in Dit Land meer gaat werken, omdat er van iedere bruto euro die je verdient nog maar heel weinig netto eurocents overblijven.

Daarnaast is de grap met het energieplafond dat juist mensen met veel grotere huizen en veel grotere energierekeningen maar deels worden gecompenseerd, omdat ze voor alles wat ze boven het gemiddelde verstoken gewoon de volle mep betalen. Uit onderstaand plaatje uit het BNR-"""onderzoek""" blijkt dan ook dat de gemiddelde rekening voor de armste groep daalt van 315 euro naar 148 euro (daling van 58 procent), en voor de rijkste van 606 euro naar 360 euro (41 procent).

Wij zijn echt niet vies van een beetje BOE DE RIJKEN WORDEN RIJKER, GEWONE MAN WEER DE PINEUT retoriek hier op deze website. Maar bij BNR denken ze dus dat je niet hoeft te kunnen rekenen om op te komen voor de gewone man, omdat de gewone man zelf ook niet kan rekenen. What's next jongens en meisjes met de gele plopkappen? Krentenbollen inkomensafhankelijk maken omdat rijke STINKERDS per maand veel meer krentenbollen kunnen kopen dan armelui? Huizenbezitters onteigenen? Landbouw organiseren via kolchozen? Afstappen van ouderwets marktdenken en overgaan op centraal gestuurde planeconomie? BNR-redacteuren die woedend de adverteerders van BNR gaan bellen omdat ze met niks anders bezig zijn dan GELD VERDIENEN? Bah!