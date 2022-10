Hij slaat de plank half raak. Het is echter prima te doen als je een dikke functie hebt, dan is de belastingdruk eens een keer een procentje of 50 over iedere euro. Het is ook te doen voor alleenstaanden, prima voor tweeverdieners in koopwoning. Maar de huurwoning/kinderen combo. Werk je gewoon netjes als koppel met kinderen, 1.5 FTE of zo, en had je nog zo'n sociale woning dan verdien je eigenlijk teveel, dan moet je eigenlijk naar een woning van 1000+ per maand. Je krijgt ook minder toeslagen. Je betaalt bijdragen kinderopvang. Aan het einde van de maand, na alle kosten, wat is er nog over? Al deze factoren combineren tot een de-facto belasting/kosten druk van soms over de 100% in bepaalde situaties. Een verdiende euro waarvan niet 90 cent verdwijnt, maar 110 cent. Het hangt ook af van per wanneer je meer verdient. Ik kan me ook wel het personeel voorstellen dat in november niet meer uren wil (want meer verdienen kost netto geld) en dan uitstelt tot januari. Zodat er wel net een tientje meer over blijft aan het einde van het volgende jaar.

Het draait niet eens om een links-rechts discussie. Er rijden minder treinen en schiphol loopt vast. Door personeelsgebrek. Maar misschien kan een machinist of beveiliger het zich niet permitteren om te werken? Het zijn deze loongroepen waarvoor een oplossing moet komen - met nivelleren heeft het niks te maken. Nivelleer de manager, niet de machinist.

Ik weet wel dat veel mensen die geld te makken hebben en die niet hoogopgeleid zijn, zwart werken naast de baan. De baas werkt zwart mee. Daarom hebben handige mannetjes wel geld zat, prachtige, zelf mooi gemaakte koophuizen en als ze een keer verhuizen naar het volgende huis, een boot en een cabrio er bij. Want nul belasting (is legale belastingvrij werken voor "mannetjes").

De situatie blijft een ramp. Tenzij de gemeente echt werk maakt van korten op de uitkering voor wie niet werkt. Maar alsje-godver-blieft nooit meer iemand korten met terugwerkende kracht; gewoon korten totdat iemand werkt. Als er iets is wat je als overheid nooit wilt is dat mensen een schuld krijgen "wegens fraude" want beslagvrije voet - dan gaat de maandelijkse terugbetaling ook nog eens over de kop als je meer bruto hebt. Dus dan kun je het je werkelijk niet meer permitteren om te werken. Als je vanuit werken-met-schulden van de ladder flikkert en je werk niet meer kunt doen, dan is de uitkering een paradijs.

En dit zet je niet recht door de manager meer te betalen. Dit probleem moet gezien worden, die Hagenezen moeten een keer gaan praten met echte mensen en niet met de baas van de echte mensen.