FTX (wiki) was de rijzende ster van de crytpobeurzen-wereld. Het logo pronkte op de Mercedes F1-wagens en racepakken van Hamilton en Russel, het bedrijf had ultra-superster Tom Brady - die zo'n beetje z'n hele geïnvesteerde fortuin van $650 miljoen kwijt dreigt te raken - als partner/ambassadeur, ze hadden een Super Bowl reclame met Larry David, enz. Kortom, enorm grote naam, maar kwam ineens $8000.000.000 ($8 miljard) tekort. Dat gebeurt soms nu eenmaal in die kringen.

Het bedrijf had een bailout-overname nodig en even leek het erop dat de grootste cryptobeurs ter wereld - het van oorsprong Chinese Binance (wiki) - FTX uit de brand zou kopen. Maar vandaag bleek dat ook die deal niet door gaat: "In the beginning, our hope was to be able to support FTX’s customers to provide liquidity, but the issues are beyond our control or ability to help."

En dat heeft blijkbaar gevolgen, want overal klinkt het nu dat dit crypto's Lehman Moment is, niets minder. Oftewel; zoveel bedrijven in de crypto sphere hebben op een of andere manier via via onderhands een belang in FTX (dat noemt men 'exposure'), dat de gehele cryptomarkt nu op instorten staat. Inderdaad, een soort crypto-run.

Klanten van FTX zelf trokken in 72 uur in totaal $6 miljard (!) terug uit hun accounts. Ter vergelijking, de grootste bankrun in de Amerikaanse geschiedenis was WaMu in 2008, waarbij de run neerkwam op $16,7 miljard in 9 dagen.

Bitcoin de afgelopen 7 dagen

Draadje CEO FTX