Zowel klimaatdrammers als klimaatontkenners missen nogal wat in hun gedachten gang.

Groei van de wereldbevolking:

1 miljard in 1804

2 miljard in 1927

3 miljard in 1960

4 miljard in 1974

5 miljard in 1987

6 miljard in 1999

7 miljard in 2011

en dit jaar tikken we de 8 miljard aan.

Al die 8 miljard mensen krijgen te eten. Dat moet worden verbouwd en getransporteerd. Veel bos/oerwoud is verloren gegaan om voedsel/katoen te kunnen produceren en het hout te gebruiken in de bouw (en te stoken in biocentrales).

De economie moet draaien. Ieder individu heeft nogal wat nodig, eten, onderdak en mobiliteit voor oa het generen van inkomsten. Ja een heel klein van het reizen deel is "luxe", na een jaar hard ploeteren lekker naar de zon of sneeuw. Dat terugdringen gaat het klimaat niet redden.

Doet deze groei van de bevolking met alle activiteiten wat met het klimaat? Dat valt niet te ontkennen. Gaan de klmaatdrammers het tij keren? Nee natuurlijk niet, daarvoor zijn we met veel te veel zielen op deze planeet.

Probeer met een beetje gezond verstand er maar het beste van te maken.