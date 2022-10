:

Wat een ellende. Ik heb zelf nagenoeg hetzelfde meegemaakt toen ik in Santa Monica was. Inderdaad ook een veteraan die zat op het strand daar en ik had met mijn Noorse net een hamburger e.d. gehaald. De man zat zo troosteloos voor zich uit te kijken dat ik zei "hey man, you hungry? I can't finish this". Toen beetje aan de praat geraakt. Kerel zat niet aan de drugs of alcohol voor zover ik kon inschatten. Hij had wel een dermate naar verhaal dat ik me eigenlijk bijna schaamde wetend dat ik het straks het hotel weer in zou lopen om wat te gaan drinken.

Oh ja, bijna vergeten. Ik gaf hem een pakje peuken en stak er zelf eentje op zegt hij "what are you doing man, not here, follow me" stond ik daar plots in een steegje met allemaal rokers. Mag niet op straat in Santa Monica. Het tentenkamp stond trouwens amper een kilometer of wat verderop. Bizar land Amerika.