De aandeelhouders van GeenStijl hebben een vijandig vriendelijk overnamebod op MySpace gedaan. Sinds de teloorgang van dat sociale netwerk is het hard achteruit gegaan met alle belangrijke facetten van het internet. Van technologische ontwikkeling, die door de afvoerputjes van commerciële en complottistische algoritmes is gespoeld, tot een verdere teloorgang van populaire muziek: de grootste artiesten hoeven niet eens meer te kunnen zingen en het duurde totdat Kanye West aan de kant gezet werd door zijn lieftallige vrouw dat de wereld er achter kwam dat hij eigenlijk niets meer is dan een verwrongen jodenhater die handelt sportschoenen en vreemde zonnebrillen. Daarnaast is zelfs de edele deerne Britney Spears gereduceerd tot naaktmodel, dat nota bene niet eens meer écht naakt op sociale media afgebeeld mag worden omdat algoritmes niet van tepels houden. Zo zijn we dus als rechtschapen internetgebruikers aan twee kanten gedupeerd. Derhalve is GeenStijl van zin om MySpace nieuw leven in te blazen, alle ondergeschoven bandjes, op privacy gebouwde technologische ontwikkelingen en op vrijheid van alle uitingen gestoelde vertakkingen die ooit uit het OG sociale medium kwamen, een nieuwe kans te geven in het online moeras waar we thans dagelijks door moeten waden. Indien de acquisitie slaagt, zullen we MySpace onderbrengen in een garagebox, want tussen het stof van de oude fotoboeken, een half vergane BMX-fiets en de auto-onderdelen die je vader ooit wel wist te verwijderen, maar nooit eigenhandig kon vervangen, bloeien de mooiste bloemen. Onze nostalgie zal ieders nostalgie zijn.