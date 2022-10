Ik snap wel dat de boeren willen dat het kabinet elders start. De grootste vervuiler blijft tot heden buiten schot.

I. Omrekenen uitstoot naar mol stikstof

Aan de bronkant wordt de uitstoot benoemd in kilogrammen stikstofoxiden (NO en NO2) en ammoniak (NH3). Aan de depositiekant gaat het om stikstof uitgedrukt in mol. Aan de depositiekant gebeurt er nog van alles met de stikstof verbindingen (ammonia, nitrieten, nitraten) oa door planten, bacterien en water.

Eén kg ammoniak bevat 58,71 mol atomen. Het omrekenen van NOx is wat lastig omdat 1 kg NO 33,33 mol N atomen bevat en één kg NO2 21,73 mol N atomen bevat. Hieronder is gerekend met 1kg NOx is 21,73 mol atomen (het meest gunstige gezien vanuit de uitstoter).

De top vijf van NOx uitstoters:

- Tata Steel (IJmuiden)

6.03 miljoen kg NOx

131 miljoen mol N

- Schiphol

3.63 miljoen kg NOx

78 miljoen mol N

- Dow Benelux BV (Terneuzen)

2.13 miljoen kg NOx

46 miljoen mol N

- Chemelot Site Permit BV (Sittard-Geleen)

2.12 miljoen kg NOx

46 miljoen mol N

- Shell Nederland Raffinaderij BV (Rotterdam)

1.99 miljoen kg NOx

43 miljoen mol N

De top vijf van NH3 uitstoters:

- Rockwool B.V. (Roermond)

0.259 miljoen kg NH3

15.2 miljoen mol N

- YARA Sluiskil BV (Terneuzen) (produceert kunstmest op basis van aardgas)

0.254 miljoen kg NH3

14.9 miljoen mol N

- Chemelot Site Permit BV (Sittard-Geleen)

0.113 miljoen kg NH3

6.6 miljoen mol N

- Veehouderij (Venray)

0.100 miljoen kg NH3

5.8 miljoen mol N

- Veehouderij (Boxmeer)

0.091 miljoen kg NH3

5.3 miljoen mol N

II Ammoniakuitstoot vs stikstofoxiden uitstoot



De eerste veehouderij op de NH3 lijst stoot ongeveer net zoveel stikstof uit als de nummer 39 van de NOx uitstoters (gerekend met NO2). De 65 grootste veehouderijen stoten net zo veel stikstof uit als Tata Steel in haar eentje op basis van een berekening dat de verhouding NO en NO2 gelijk staat aan 0% tot 100%. Als de verhouding verandert in 43% NO en 57% NO2 dan stoot Tata Steel dezelfde hoeveelheid stikstof uit als de 90 veehouderijen in de top 100 van ammoniakuitstoters.

Waarom beginnen met de boeren, waarom niet met Tata Steel?

Bronnen:

www.stikstofdatabase.nl/analyse-stiks...

www.rijksoverheid.nl/ministeries/mini...

III Business case voor Tata Steel?

Wat is voor het kabinet de "business case" om Tata Steel te laten voortbestaan? Hoe verhouden zich de kosten en baten?

A Kosten

Aan de kosten kant hebben we in ieder geval de belasting van ons milieu/leefklimaat.

Tata Steel stoot niet alleen maar NOx uit. Natuurlijk ook de CO2 die bij verbranding vrijkomt. De provincie die te lang wacht op maatregelen tegen gifuitstoot. Volgens rapport van RIVM (van begin dit jaar) is de uitstoot van kankerverwekkende stoffen veel hoger dan het bedrijf zelf beweerd. Op de site van Tata Steel staat hun waterverbruik. In 2020 gebruikten ze 0,5 miljard liter drinkwater, 32,5 miljard liter water uit Lek en IJsselmeer. Eenvandaag (aug 2022) stelt dat TataSteel 12,3 miljard liter water per jaar oppompt. Greenpeace uit beschuldigingen richting Tata Steel dat schepen ladingresten overboord gooien.

Naast de impact op het leefklimaat, zijn er kosten voor de belastingbetaler. Op korte termijn voor de energiesubsidie. Op langere termijn voor subsidies voor de "vergroening" en het op van basis van waterstof produceren van staal.

B Baten

Wat zijn de baten voor de BV Nederland?

Tata Steel IJmuiden heeft ongeveer 8.000 medewerkers. Werkgelegenheid ontstaat door Tata Steel ook bij transporteurs (extra bijdrage aan de uitstoot) en in het onderzoek/de innovaties naar schonere/betere/goedkopere productie processen.

Het geintegreerde jaarverslag van Tata Steel geeft wat zicht op de financiën. In Nederland vallen 14 bedrijven onder de Tata Steel paraplu. In het verslag staat niet de betaalde belasting, maar de reservering die is gemaakt om aan de belastingverplichting te kunnen voldoen. Voor Tata Steel IJmuiden is reservering 217 miljoen Euro, voor Tata Steel Netherlands Holdings is de reservering 209 miljoen negatief. Voor de 14 bedrijven te samen is de som van de reserveringen 9.5 miljoen.

Volgens RTL: In Nederland heeft Tata Steel dit jaar alle 8.000 medewerkers een bonus van 26% van hun jaarsalaris uitgekeerd (mei 2022). De jaarwinst in Nederland was bijna 1 miljard Euro. Volgens het jaarverslag hebben de 14 bedrijven in Nederland gezamelijk een winst gemaakt van 746 miljoen Euro. Daarvan komt 662 miljard van Tata Steel IJmuiden.

De winst gemaakt in Nederland komt deels ten goede aan de aandeelhouders. Tata Steel heeft in mei 2022 51 rupees per aandeel uitgekeerd. Het aantal aandelen (outstanding shares) was in mei 1.22 miljard (is nu 12.21 miljard door splitsing). In totaal heeft Tata Steel 770 miljoen Euro uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Tata Steel zadelt Nederland op met een enorme belasting op ons milieu en leefklimaat, terwijl het bijna 1 miljard Euro uit onze economie naar het buitenland (India en via aandelen verder wereldwijd) toe sluist.

C Conclusie

Kijkend naar de kosten en baten voor de BV Nederland zegt mijn boerenverstand dat Tata Steel zijn productie naar elders moet verplaatsen.



Bronnen:

www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20...

omgeving.tatasteel.nl/nieuws/2020/fei...

eenvandaag.avrotros.nl/item/grondwate...

www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf2022012...

www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/202...

www.tatasteel.com/investors/integrate...

www.nhnieuws.nl/nieuws/304178/ongeken...

IV Vervuiling versus de opbrengsten voor BV Nederland

Kabinet omarmt advies Remkes: grootste natuurbedervers eerst aanpakken.

Het kortzichtig om alleen naar de vervuiling te kijken. Het gaat niet alleen om de vervuiling, maar ook om de opbrengsten voor de BV Nederland. Van Tata Steel IJmuiden heeft BV Nederland vooral de lasten (de achterblijvende vervuiling) en een klein beetje van de baten aangezien ieder jaar ongeveer driekwart miljard Euro aan winst naar het buitenland kan vloeien. Bij de Nederlandse boeren waar het bedrijf in handen is van de Nederlandse boer komen de baten ten goede aan de Nederlandse economie.

Waarom maakt het kabinet geen lijst van de bedrijven die veel milieuschade veroorzaken maar slechts een kleine bijdrage leveren aan de Nederlandse economie? Ga met die lijst aan de slag.