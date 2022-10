Er is een hele simpele reden waarom dit soort rijkeluiskindjes zich graag profileren tegen auto's. Vergelijk eens auto's met hun ideaal van openbaar vervoer. Kenmerkend voor auto's is dat je ze kunt kopen in allerlei vormen, maten, kleuren, types en prijsklassen. Kleine auto's, grote auto's, electrisch, diesel, benzine, waterstof, met kleine motors tot slurpende V8 - er is voor elk wat wils. En de auto brengt je precies waar je wezen moet, om een moment dat het jou uitkomt, zonder last te hebben van medepassagiers en het levert de staat bakken met belastinggeld op.

Met andere woorden: de auto is bij uitstek een *kapitalistisch* vervoermiddel.

Openbaar vervoer daarentegen werkt heel wat anders: op een moment dat het niet uitkomt moet je begeven naar een plek waar je niet wilt zijn (het station), waar je vervolgens op een veelal ongunstig tijdstip wordt vervoerd naar een andere station waar je niet wilt zijn in plaats van op de werkelijke bestemming; de reis wordt gedeeld met anderen die je niet kent en waar je soms overlast van ervaart, het comfort is vaak karig en onpersoonlijk, de kosten zijn hoog - en nog moet er belastinggeld bij en natuurlijk is er het collectieve karakter waarin iedereen gelijk is.

Kortom: openbaar vervoer is bij uitstek een *socialistisch* vervoermiddel.

Uiteraard belet dit deze 'anti-kapitalisten' niet om zelf volop gebruik te maken van kapitalistisch vervoer als hen dat beter uitkomt; dat spreekt voor zich.

Met alleen elektrische auto's zijn ze dus niet tevreden, want nog steeds te individueel. Pas als iedereen in een elektrische Trabant rijdt zullen ze wat verstommen. Het beste is dan ook ze lik op stuk te geven en ze meteen aan te klagen wegens vandalisme en ordeverstoring. En neem dan ook maar hun iPhone in, want die is veel te kapitalistisch en een aanslag op onze natuur.