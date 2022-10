Joe, FNV. We snappen dat een linkse vakbond als de FNV graag inclusief wil zijn en daarom ook de patriarchale ideologie van islam omarmt in de hoop op meer islamitische zieltjes (M). We snappen ook dat jullie wanhopig op zoek zijn naar leden (want het is 2022 en geen 1973) en daarom maar de patriarchale ideologie van het christendom omarmen, in de hoop op meer overstappers vanuit de CNV. Maar wat we niet snappen is dat jullie een 'vakbondbestuurder' zomaar zonder ouderlijk toezicht op twitter laten om WTF-seksistische opmerkingen te maken tegen gekozen volksvertegenwoordigers, kennelijk in de hoop op zieltjes van mannenbroeders die zo zijn weggelopen uit Gilead in The Handmaids Tail. Onze tip: minder twitteren, meer besturen. En die kurk pas na 17:00 uur uit de fles trekken, niet vóór 17:00 uur.