Het is een bewogen jaartje voor metaalmagnaat Mike de Winter. Begin april eiste het Openbaar Ministerie nog drie jaar cel en een boete van een ton tegen hem vanwege BTW-fraude, maar later die maand sprak een rechter hem volledig vrij van deze aanklachten. Dat vierde hij door deze zomer Sarah van Soelen (voor de minder diepgewortelde roddelbladlezers: André Hazes' ex, red.) aan te duwen, maar vandaag stond het Openbaar Ministerie alweer voor de deur in de vorm van een DSI-team dat zich niet laat tegenhouden door deuren. Om 5:00 uur knalde het arrestatieteam door het hekwerk van zijn villa, viel de politie binnen en werd zijn gele Ferrari voor de tweede keer in vier jaar tijd op een overheidsoplegger geladen. Gelijktijdig viel de politie binnen bij andere woningen en bedrijfspanden, waaronder zijn International Metal Trading BV in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze keer zonder verdenking van BTW-fraude op het huiszoekingsbevel, want dat is inmiddels opgeschaald naar "het vormen van een criminele organisatie die zich bezig houdt met witwassen en handel in verdovende middelen". Dat ging uiteraard niet om een paar tientjes. "Het onderzoeksteam denkt dat afgelopen jaren een geldbedrag van meer dan honderd miljoen euro is witgewassen door de verdachten." Het was in ieder geval voor justitie belangrijk genoeg om zwaarbewapende teams mee te nemen die ervoor zorgden dat de onderzoekers niet werden lastiggevallen. In totaal zijn zeven potentiële boefjes aangehouden en die worden momenteel verhoord terwijl specialisten zich buigen over de in beslag genomen bedrijfsadministratie, telefoons en computers. Benieuwd of het OM deze keer wel een fatsoenlijke zaak in elkaar kan boksen of dat Mike wederom na een gênante vertoning in de rechtszaal wordt vrijgesproken zodat hij dat weer kan vieren met de partners van BN'ers.

Binnen zonder te kloppen