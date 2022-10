''American beer is like making love in a canoe''. Monty Python.

Ik dronk in de VS vaak maar een wodka bij. Eerst denk je, ach beetje extra koud is het wel te doen, maar na een paar keer is het te mak, wak en zwak.

Elk Nederlands budget pils is lekkerder. Dat gezegd hebbende, drink veel liever Duits pils. Bittertje en geen kater.