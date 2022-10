Het is hier al vaker gezegd. De zittende magistratuur in Nederland is een stelletje slappe zakken. Het punitieve element is totaal verdwenen uit ons “strafrecht”. Dat recht is zo goed als volledig gericht op voorbereiding op terugkeer van de dader in de maatschappij. Het feit of een dader opsluiting als straf ervaart doet er voor die ‘66 geitenwollen sokken in toga in het geheel niet toe. Het idiote systeem van TBS is daarvan een voorbeeld. Als je als gek een moord pleegt dien je alsnog gewoon voor je leven weg te rotten in een cel. Af is af, gek of niet. Op rechterlijk gebied zijn we een land van mietjes, van zachte heelmeesters die stinkende wonden maken.