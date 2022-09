Ach ja, waarom ook niet, we zijn nou toch bezig. Onlangs al die levensgevaarlijke killer Appie Abbenhuis (schoot bij een overval willekeurige mensen overhoop), vorig jaar 'Ted de Turk' (richtte een bloedbad aan in een café) en Loi Wah Chung (prikte een compleet gezin lek met meer dan zestig messteken) en straks ook gewoon Frenkie Peeters. Laat maar lekker vrij hoor. Geen probleem. Frenkie (profiel hier), kopstuk van de Bende van Venlo, werd in 1996 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zeven moorden (hij ontkent). In het Limburgse drugsmilieu, maar er werd ook gewoon een oud echtpaar (Sjeng en Ferda van Rijn) afgemaakt bij een roofoverval: "Vervolgens rijdt de bende naar het centrum van Venlo waar ze in café De Gouden Tijger carnaval gaan vieren." Frenkie is knettergek ('het PBC heeft meerdere persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld') maar tóch gaat hij straks een tbs-traject in met als doel 'm weer in de samenleving te katapulteren. Opmerkelijk, als we even teruggaan naar augustus 2020 - twee jaar geleden, toen Frenkie ook vrij probeerde te komen. "De toch al niet bijster grote kans daarop is nog meer geslonken nu een speciaal adviescollege minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft laten weten dat Peeters nog niet klaar is om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij, laat staan dat er sprake zou kunnen zijn van vrijlating." Wat kan er veel veranderen he, in twee jaar tijd.

Heb je nou je zin