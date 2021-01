:

Levenslang: hoe ziet de straf er nu uit?

De afgelopen 30 jaar hadden levenslanggestraften geen enkel perspectief op toekomstige vrijlating. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), oordeelden het Europees Hof en de Hoge Raad. Het kabinet heeft daarom in 2017 de uitvoering van die straf aangepast.

Geschiedenis

Levenslange gevangenisstraf is in 1870 ingevoerd, als alternatief voor de doodstraf die toen werd afgeschaft. Daarbij is ook bepaald dat de koning gratie kan verlenen. Opsluiten tot de dood erop volgt, vond men erger dan de doodstraf. Het was vrij gebruikelijk dat gratie werd verleend, waardoor levenslang werd omgezet in een tijdelijke straf. In 1986 gebeurde dat voor het laatst. Daarna is alleen in 2009 nog gratie verleend, aan een man die ernstig ziek was en kort na zijn vrijlating overleed. Levenslanggestraften kwamen ook niet meer in aanmerking voor activiteiten ter voorbereiding op hun eventuele vrijlating in de toekomst. Levenslang was echt levenslang geworden.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft sinds 2013 verschillende keren geoordeeld dat opsluiting zonder enig uitzicht op herbeoordeling en vrijlating in strijd is met het verbod op onmenselijke bestraffing.

Nieuw beleid

Om te voorkomen dat rechters levenslang niet meer opleggen, is een vernieuwde gratieprocedure ingevoerd. Levenslanggestraften komen na 25 jaar gevangenschap voor het Adviescollege Levenslanggestraften. Dat onafhankelijke college (bestaande uit juristen, gedragsdeskundigen en wetenschappers, gehuisvest bij het gerechtshof in Arnhem) bekijkt of een veroordeelde kan starten met activiteiten gericht op re-integratie, waaronder verlof, om zich voor te bereiden op een eventuele terugkeer in de maatschappij. Daarbij speelt het recidiverisico en de persoonlijke ontwikkeling van de levenslanggestrafte een rol, net als de impact op slachtoffers en nabestaanden.

De veroordeelde gaat eerst naar het Pieter Baan Centrum voor persoonlijkheidsonderzoek en risicoanalyse. De reclassering adviseert, Slachtofferhulp doet onderzoek naar slachtoffers en nabestaanden en het Adviescollege hoort slachtoffers, deskundigen (waaronder gevangenispersoneel) en de levenslanggestrafte. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld. Een negatief advies neemt de minister voor Rechtsbescherming over. Is het advies positief, dan kan hij daar gemotiveerd van afwijken.

Uiterlijk 2 jaar later volgt de herbeoordeling en kan de koning besluiten eventueel gratie te verlenen. De minister, het Openbaar Ministerie en het gerecht dat levenslang heeft opgelegd, brengen dan advies uit over de vraag of de straf nog een legitiem doel dient. Het Adviescollege adviseert de minister.

Komen levenslang gestraften nu toch op een dag vrij?

Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens staat daaraan niet in de weg, oordeelde de Hoge Raad in december 2017. Na verloop van tijd moet echter wel een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf en (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Dit recht op een herbeoordeling betekent niet dat een levenslanggestrafte ook zal vrijkomen. Of er veroordeelden vrijkomen, zal de tijd leren.

www.rechtspraak.nl/Themas/Levenslang/...

De terrorist Mohammed Bouyeri die Theo van Gogh heeft vermoord zal vanzelfsprekend ook na 25 jaar beoordeeld worden.

Deze zal niet in vrijheid komen: Hij heeft tot nu toe geen berouw getoond, erkend de Nederlandse rechtstaat en rechtspraak niet, heeft ondertussen nu meerdere keren voor tumult gezorgd in de EBI.

Hij kan het shaken, en terecht.